Brussel krijgt vijfde islamitische school

Waar in Vlaanderen ophef ontstaat, tellen islamscholen in Franse Gemeenschap al honderden leerlingen

De middelbare school La Vertu uit Schaarbeek is één van de vijf islamitische scholen in de Franse Gemeenschap.

Vlaanderen telt er geen enkele. Maar in Brussel opent in september met El Hikma de vijfde islamitische school haar deuren. "In Franstalig België zijn ze veel allergischer voor religie in de publieke sfeer, maar het politieke klimaat is er wel heel anders."