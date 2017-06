Brouwers investeerden recordbedrag van 295 miljoen in 2016

De investeringen zijn volgens de Belgische Brouwers goed voor een recordjaar. De hogere investeringen gaan samen met met een stijging van het aantal brouwerijen op een jaar tijd van 199 tot 224. Die toename is te danken aan de opkomst van vele kleine, artisanale brouwerijen. De werkgelegenheid in de sector bleef stabiel op 4.735. Er is ook sprake van 49.000 indirecte banen. De publicatie van het jaarverslag gaat samen met die van de 12e Bierbarometer van het Beer & Society Information Center. Daaruit blijkt onder meer dat voor het eerst meer Belgen bier (39,8%) verkiezen boven champagne (35%) als voorkeursdrank bij recepties. Vooral Vlamingen en mannen kiezen prefereren hier een glas bier (44,4 en 44,5%). Op café (95,2%) is bier nog steeds de onbedreigde nummer 1. Op restaurant verkiest 54,2 procent wijn en zet het gerstenat de opmars voort (38,6%).

Belg drinkt meer verantwoord

Pils blijft nog steeds het voorkeursbier, maar de populariteit van degustatiebieren en regionale bieren neemt verder toe. 27,5 procent kiest voor pils tegenover 30,8 procent in 2016 en zelfs 52 procent in 2005. Sterke blonde bieren zijn de nummer twee (16,8%), voor de streekbieren (16,3%).



"De Belg drinkt minder, maar wel meer kwaliteitsvol, op een meer verantwoorde manier en hij gaat voor meer ervaring", zegt Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Belgische Brouwers. Ook dat verklaart volgens hem de dalende biervolumes.



De bierconsumptie van de Belgen is het afgelopen jaar immers opnieuw achteruitgegaan (-3,3%). De consumptie van pilsbier, dat nog 71 procent van de markt vertegenwoordigt, daalde met 4,3 procent in 2016, terwijl de degustatiebieren met 3,5 procent stegen.



Tot slot zijn er nog de alcoholvrije bieren waar de brouwers steeds meer op inzetten. Voor de bierbarometer 2017 werd er voor het eerst specifiek naar gepeild. Anderhalf procent drinkt het vaak, 6,8 procent soms en 91,6 procent nooit. In Europa is er een trend naar meer alcoholvrije bieren, zegt Van de Perre. Vroeger waren de bieren "niet aantrekkelijk genoeg", maar de brouwers hebben geïnvesteerd in alcoholvrije en -arme bieren en aan de smaak gewerkt, klinkt het nog.



Meer dan 8.300 surfers vulden de bevraging in. Het gaat om 66,5 procent Nederlandstaligen en bijna 82 procent mannen.