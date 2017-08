Broer slachtoffer steekpartij in Waregem aangehouden

De steekpartij gebeurde in Waregem. Vermoedelijk was het de broer van het slachtoffer, een dertiger, die het mes in de rug plantte. Het slachtoffer was aanvankelijk in kritieke toestand, maar het levensgevaar is ondertussen geweken.



Het parket kwam ter plaatse. De verdachte is door de onderzoeksrechter aangehouden.