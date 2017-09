Brand in appartementsgebouw in Antwerpen, één gewonde

In Antwerpen is zondag brand uitgebroken in een appartementsgebouw aan de Pruynenstraat. De brand ontstond op de eerste verdieping. Er was een persoon aanwezig, die met de brandladder geëvacueerd werd. Het slachtoffer werd met brandwonden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, meldt de brandweer.

Het getroffen appartement brandde helemaal uit. De bovenliggende appartementen liepen vooral rookschade op. Ze werden allemaal onbewoonbaar verklaard.



"We hebben nog geen zicht op hoe de brand ontstaan is. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen", zegt Jasmine O. van de brandweerzone Antwerpen. Brand van een woning in de Pruynenstraat, bewoners waren naar het dak gevlucht. Lange Nieuwstraat tijdelijk afgesloten, de Lijn op de hoogte https://t.co/FOBvlxjNhH — Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) 24/09/17 02:00