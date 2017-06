Brand in Antwerpen legt cannabisplantage met bijna 3000 planten bloot

De plantage was in een achterliggend magazijn ondergebracht en het was ook daar dat de brand uitbrak. Het magazijn was volgens de brandweer moeilijk bereikbaar, wat de bluswerkzaamheden niet eenvoudig maakte. Er was ook gevaar op elektrocutie, omdat de elektriciteit voor de plantage werd afgetapt voor de meter.



"Er werden 2.792 planten aangetroffen en er zijn aanwijzingen dat er al eerder geoogst werd. Verdachten zijn nog niet in beeld gekomen, maar het onderzoek loopt volop", zegt woordvoerster Stéphanie Chomé van de Antwerpse afdeling van het parket van Antwerpen.