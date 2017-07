Bouwkosten fietssnelwegen wegen niet op tegen aanzienlijke gezondheidswinst gebruikers

Vito legde de gezondheidsschade door luchtvervuiling, de kans op ongevallen en de gezondheidswinst door meer lichamelijke activiteit in de weegschaal, samen met de prijs van de aanleg van de fietssnelweg en het verwachte aantal gebruikers.



Uitgespaarde gezondheidskosten

Zelfs als er per dag slechts 600 fietsers de snelwegen gebruiken, is de winst door de uitgespaarde gezondheidskosten dub­bel zo groot als de bouwprijs. Als er dagelijks 4.400 gebruikers zijn, is de winst tien tot veertien keer groter. Met andere woorden: 1 euro investeren in fietso­strades levert 2 tot 14 euro aan gezondheidsvoordelen op.



Vito werkt nog aan een gebruiksvriendelijke versie van haar tool, waarmee wegbeheerders zoals steden en gemeenten de return van hun investeringen zullen kunnen berekenen.