Bomalarm in Antwerps ziekenhuis opgeheven

Nadat er alarm werd geluid omwille van de boodschop in de toiletten, werd slechts een deel van het ziekenhuis ontruimd. Met de rest van het ziekenhuis wordt gewacht op de resultaten van de sweeping. "Uit eerdere evacuaties van ziekenhuizen is gebleken dat dat soms kwalijke gevolgen kan hebben voor zwaar zieke patiënten", zei Renée Willems, woordvoerster van ZNA.



Naast de dreigboodschap in de toiletten had de politie ook meldingen binnengekregen over een achtergelaten handtas op de zesde verdieping (afdeling geriatrie) en over een brandlucht aan de liftschacht.



"Die laatste twee meldingen bleken uiteindelijk niets te zijn. De handtas werd gewoon door iemand vergeten en de brandlucht kwam van werken achter het gebouw", zegt Sven Lommaert, woordvoerder van de lokale politie.



Ook de sweeping van het gebouw leverde geen verdacht resultaat op. Er werden geen explosieven aangetroffen en de dreigboodschap in de toiletten blijkt dus inderdaad een kwalijke grap. "De politie heeft de camerabeelden opgevraagd om uit te zoeken wie de boodschap achterliet", zegt ZNA-woordvoerster Renée Willems.