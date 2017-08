Boerenbond stapt naar de rechter: "Verantwoordelijken eiercrisis moeten schade betalen"

De Boerenbond wil een schadevergoeding van de verantwoordelijken van de eiercrisis en stapt naar de rechter. Intussen wordt ook de regering om steunmaatregelen gevraagd.

Ruim tien miljoen euro, zo schatte de Boerenbond twee dagen geleden de financiële schade van de fipronil-kwestie in. En dan moest die fameuze terugroepactie van verdachte eieren nog beginnen. De schade blijft dus maar oplopen. "Dat gaat over tien- tot zelfs honderdduizenden euro per boer", zegt Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerster van de Boerenbond.

En net daarom stapt de Boerenbond nu naar de rechter. Ze wil alle gedupeerde boeren verzamelen om zich burgerlijke partij te stellen. Zo wil ze de geleden schade verhalen op de verantwoordelijken van deze crisis. De bond roept alle boeren op om zich vandaag voor 13 uur te melden, om de zaak te kunnen opstarten. "Later kan ook nog, maar wie meteen intekent, is ook meteen betrokken. We hopen zoveel mogelijk van de 86 geblokkeerde bedrijven te kunnen verzamelen in deze klacht", aldus Vangeenberghe. Maar of heel die zaak ook iets zal uithalen, is een ander paar mouwen.