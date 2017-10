Blijven we dit jaar gespaard van de Zwarte Pietendiscussie?

"Bespaar ons een nieuwe pietendiscussie." Dat is de reactie die Belga kreeg bij de tv-omroepen bij een rondvraag over hoe de helpers van Sinterklaas er in de jeugduitzendingen dit jaar zullen uitzien. Zowel Ketnet, de jeugdzender van de openbare omroep, als VTM KIDS, de jeugdzender van Medialaan onderschreven vorig jaar het zogeheten "pietenpact". Maar dat pact maakte zoveel discussie en heisa los, dat de ondertekenaars van het pact vandaag beducht zijn om de hele zaak weer op te rakelen. "Sinterklaas moet een feest voor de kinderen zijn", klinkt het.

Wim Vanseveren, de directeur van het Vlaams-Nederlandse huis de Buren, stelde het pietenpact vorig jaar voor om van het jaarlijkse kinderfeest een evenement te maken waarbij respect voor de traditie en inclusiviteit konden samengaan. Bedoeling was om met kleine aanpassingen (zoals roetveegpieten) tegemoet te komen aan gevoeligheden rond stigmatisering.

"Niet meer overdoen"

"Iedereen heeft vorig jaar de kans gehad om woord en wederwoord te laten horen." Vandaag is Wim Vanseveren de laatste om de zaak opnieuw op te rakelen, als we hem opbellen om zijn standpunt te kennen. "Het Sinterklaasfeest moet een feest voor de kinderen zijn, dat is het belangrijkste", zegt Vanseveren. "Voor het overige heeft iedereen vorig jaar de kans gehad om woord en wederwoord te laten horen. Er zijn toen rake opmerkingen gemaakt over de pietenkwestie en er is toen ook veel onzin verkocht. Maar dat moet allemaal wat mij betreft niet worden overgedaan."

VRT: "Evenwicht"

"Wij hebben het uiterlijk van zwarte piet al verfijnd in 2015, naar aanleiding van de Vlaamse Sinterklaasfilm 'Ay Ramon' en de intrede, dat blijft zo", zegt Hans Van Goethem, de woordvoerder van de openbare omroep VRT. "We zijn op zoek gegaan naar een evenwicht, met respect voor de tradities en met oog voor gevoeligheden in een evoluerende samenleving. Voor Ketnet is het allerbelangrijkste dat Sinterklaas een feest is en blijft voor alle kinderen."

VTM: "Gemoderniseerd"

Een gelijkaardig geluid horen we bij Sara Vercauteren, de woordvoerster van VTM/Medialaan. "Ook wij waren in onze kinderprogramma's al twee jaar geleden, dus voor het pietenpact van vorig jaar, tot de conclusie gekomen, dat we de pieten moesten moderniseren en daarom kozen we toen al voor minder stereotiepe pieten", aldus Vercauteren.

Minderhedenforum: "Blijven evolueren"

"Het pietenpact ging niet van ons uit, maar we vonden het wel een goede eerste stap in om een meer eigentijdse invulling te geven aan de figuur van zwarte piet door voor roetvegen te kiezen in plaats van een pikzwarte piet", zegt Landry Mawungu, de directeur van Minderhedenforum. "Wij vinden dat de figuur van de helper van de Sint moet kunnen blijven evolueren met de tijd en dat alle verwijzingen naar racisme en naar het koloniale verleden waarin zwarte mensen als slaven werden gezien, mettertijd achterwege moeten blijven. "