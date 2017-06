Bijna alle dokters slachtoffer van verbaal of fysiek geweld

In ruim de helft van de gevallen gaat het over verbaal geweld – gescheld en dreigementen. Maar er zijn ook ernstiger gevallen van psychisch, fysiek of seksueel geweld: van chantage en aanzetten tot illegale praktijken, van kopstoten tot aanvallen met wapens of dieren, van stalking tot zelfs verkrachting.

Uitgescholden, vastgegrepen, geslagen, bedreigd of zelfs verkracht worden. Meneer en mevrouw doktoor maken wat mee. En dat gebeurt vaker dan je denkt: niet minder dan 84,4 procent van de dokters in ons land werd al minstens één keer aangevallen. Het voorbije jaar alleen al overkwam het een derde van alle dokters. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VUB.

Professor Jan De Maeseneer, verbonden aan de geneeskundeopleiding van de Universiteit Gent, kreeg zelf ooit een kopstoot van een patiënt en moest al eens op de vlucht slaan tijdens een consultatie. Ook hij is dus niet verbaasd. “De voorbeelden zijn bekend, maar we mogen geen paniek zaaien. In de meeste gevallen blijft het bij verbale agressie, maar extreem geweld kun je nooit uitsluiten.”

Wachten op een oplossing

Een probleem dat al lang bestaat, steeds erger wordt, maar nog altijd geen oplossing kent. Al komen de veranderingen stilaan op gang, bijvoorbeeld bij de nachtdienstregeling. Steeds vaker, en dan vooral in de steden, gebeuren die onder begeleiding van een chauffeur. Zo moet de dokter niet alleen binnenstappen op plaatsen waar hij of zij dat niet vertrouwt. Al wordt niet elke dokter van wacht altijd zo begeleid. “Dat is financieel onhaalbaar. En die kosten doorrekenen aan de patiënt, dat kun je niet maken”, zegt dokter Lily Willems, voorzitter van de Gentse Huisartsenvereniging.

Andere ijzers in het vuur zijn een eventuele nieuwe noodapp voor de smartphone. Zo zouden dokters in gevaar sneller in contact kunnen komen met de hulpdiensten. Ook het wetsvoorstel over ‘gedeeld beroepsgeheim’ van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zou de veiligheid van dokters in sommige gevallen ten goede komen. Al is het de vraag of dat zal volstaan. “We hebben nood aan een totaalaanpak”, roept Scheveneels op.

