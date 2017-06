Bijna 7.000 werkgevers filmen personeel op werkvloer

De camera's zijn in alle sectoren te vinden, zo stelt De Tijd vast. Er zijn aangiftes voor apotheken, supermarkten, ziekenhuizen, autogarages, alsook de redactie van De Tijd en het stadhuis van Antwerpen.



Volgens Piet Van den Bergh van de studiedienst van vakbond ACV is het "een normale zaak geworden, zeker boven kassa's en op andere gevoelige plekken". Hij zegt dat het een goeie zaak is dat meer werkgevers de installatie aangeven bij de privacycommissie, maar toch zijn er nog discussies over. "Die duiken doorgaans op in rechtszaken over werknemers die worden beschuldigd van diefstal of wat anders dat niet mag."



In een cao is afgesproken dat werknemers alleen om bepaalde redenen mogen worden gefilmd, bijvoorbeeld om de veiligheid en gezondheid te garanderen. Geheime bewaking mag niet. De privacycommissie kreeg het voorbije jaar zo'n 60 klachten over camera's op de werkvloer.