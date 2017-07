Bewoner in levensgevaar na brand in Geraardsbergen

In de nacht van zaterdag op zondag is brand uitgebroken in een woning op de Oude Steenweg in Geraardsbergen. Volgens burgemeester De Padt heeft een branddeskundige kunnen vaststellen dat het gaat om een accidentele brand. Drie bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Eén van hen verkeert in levensgevaar na het inademen van de rook. Door de brand zijn twee woningen onbewoonbaar geworden.

Guido De Padt Om 3.28u melding uitslaande brand Oude Steenweg 59. Ook aanpalende woning 61 getroffen. Drie bewoners afgevoerd naar ziekenhuis. Situatie thans onder controle.