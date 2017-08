Betonblokken vallen op sporen: treinverkeer Brussel even vertraagd

Iets na 15 uur deze middag heeft het treinverkeer op de noord-zuidverbinding even hinder ondervonden nadat een muurtje met Ytongblokken op de sporen was terechtgekomen. Dat gebeurde in de spoortunnel tussen het station Brussel-Centraal en Brussel-Congres. Drie treinen stonden geblokkeerd. Woordvoerder van Infrabel, Thomas Baeken, bevestigt dat de reizigers konden overstappen op een andere trein en de vertragingen beperkt bleven tot tien minuten. Intussen is het puin geruimd. Er zijn wel nog vervolgvertragingen mogelijk.

#L0 #BrusselZuid #BrusselNoord Schade aan de infrastructuur Situatie hersteld Normaal verkeer herneemt#NMBS — NMBS(@ NMBS) 23/08/17 02:00