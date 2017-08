Bestverkochte boek is album van Kiekeboes

In de eerste helft van 2017 werden in Vlaanderen in totaal 6,2 miljoen boeken verkocht. Het gaat om een lichte daling met 1,3 procent tegenover de eerste zes maanden van 2016. De verkoop daalde zowel bij fictie (-6,1 procent), als bij strips (-0,3 procent) en kinderboeken (-2,6 procent). Enkel non-fictieboeken gaan erop vooruit, met ruim 5 procent. De kleine daling in de verkoop heeft echter geen weerslag op de totale omzet. Die nam zelfs heel licht toe met 0,3 procent.



Het zijn de non-fictieboeken die de meubelen redden en met een omzetstijging van 7 procent de sector stabiel houden, terwijl ook op dat vlak de andere genres terrein moeten prijsgeven. De non-fictiebestsellerlijst wordt nog steeds aangevoerd door kook- en gezondheidsboeken, met de 'Nooit meer diëten'-reeks van Sandra Bekkari op één, twee en drie.



Kinderboeken en strips zijn goed voor respectievelijk 0,8 en 6,8 procent minder omzet. Fictie kent een omzetdaling van 6,5 procent. "Binnen het genre vallen de verliezen vooral op te tekenen bij de verkopen van oudere titels van internationale beststellerauterus zoals Paula Hawkins, Santa Montefiore en Nicci French", luidt het.



De algemene bestsellerlijst wordt aangevoerd door een strip: het album 'Nepwerk' van De Kiekeboes. Bekkari palmt de volgende drie plaatsen in, 'Het meisje in de trein' van Paula Hawkins vervolledigt de top 5.