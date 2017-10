Bent u eenzaam? Het is te horen aan uw stem

Het moet mogelijk worden om op basis van stemanalyse te bepalen of iemand eenzaam is.

Een strategische vragenlijst en een computer die de trillingen van de stembanden registreert en analyseert. Met die hulpmiddelen moet het mogelijk worden - zonder de vraag expliciet te stellen - te detecteren of een bejaarde al dan niet eenzaam is. In Knokke-Heist is een proefproject gestart.

"Bent u eenzaam?" Die vraag valt al zeker niet tijdens het gesprek dat medewerkers van het Gentse call center Sebeco voeren met vijftig alleenstaande 65-plussers uit Knokke-Heist. Zij werden geselecteerd om deel te nemen aan Mi.Babbel, een proefproject van Sebeco in samenwerking met de VUB en de UGent. Wekelijks zullen zij een telefoontje ontvangen om op te maken of ze al dan niet te lijden hebben onder eenzaamheid.

De 65-plussers krijgen wel vragen die opgesteld zijn door de VUB en die er speciaal op gericht zijn om impliciet eenzaamheid te detecteren. De antwoorden die de ouderen geven op vragen over hun dagelijkse bezigheden, hun buren of gezondheid, worden opgenomen door een computer die de stemmen van de ouderen analyseert. Krijgt een 65-plussers de code groen, dan is er niets aan de hand. Bij oranje is er kans op eenzaamheid, bij rood is er onmiddellijke hulp vereist.