Belkacem vangt bot: haatspraak valt niet onder vrijheid van meningsuiting

Fouad Belkacem, alias Abu Imran, werd in 2012 veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims in verschillende YouTube-filmpjes. Belkacem ging in beroep en vocht nadien ook zijn veroordeling in beroep aan bij het Hof van Cassatie. Dat cassatieberoep werd verworpen.



Belkacem stapte ook naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij argumenteerde daarbij dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om aan te zetten tot haat, geweld of discriminatie en dat hij enkel zijn ideëen en opinies wilde verspreiden. Hij riep daarbij ook artikel 10 van het Europees Verdrag van de Mens, het artikel dat de vrijheid van meningsuiting regelt, in als argument.



Maar dat argument wordt nu verworpen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens het Hof waren de boodschappen van Belkacem haatdragend en heeft hij mensen aangezet tot haat, discriminatie en geweld tegen niet-moslims. Daarmee is hij ingegaan tegen waarden (zoals tolerantie en non-discriminatie) die verankerd zijn in het mensenrechtenverdrag, oordeelt het hof. Belkacem kan zich daarom ook niet beroepen op artikel 10 van het Verdrag.