Belgische militairen geraken Congo niet uit: "Dit is een rondje België pesten"

Twee maanden geleden zegde president Kabila de militaire samenwerking met België op. Sindsdien is het Belgische leger bezig al het materiaal en manschappen weg te halen uit de basis in Kindu, in het centrum van het land. Door een algemeen defect aan het transportvliegtuig C-130 liep die operatie vertraging op. Door het diplomatieke getreuzel van Congo wordt het vertrek verder uitgesteld.

"Het is gewoon een rondje open en bloot België pesten", zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die de kwestie opvolgt in de commissie Defensie. "Dit is tekenend voor de verslechterde relaties tussen de twee landen." Volgens minister Steven Vandeput (N-VA) zijn de militairen alleen nog aanwezig "om het materiaal te bewaken". "Alle materiaal en manschappen zullen weerkeren naar België", stelt zijn woordvoerder.