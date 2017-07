Belgische F-16's dropten al 871 bommen op doelwitten IS

De commissies Buitenlandse Zaken en Defensie praten vandaag over de strijd tegen IS. Minister Vandeput gaf een overzicht van de Belgische inzet daar. De F-16's - tot eind juni waren het er zes, tot het einde van het jaar zijn het er nog vier - hebben er sinds het begin van het conflict 8.130 vlieguren opzitten. Ze voerden 1.715 vluchten uit. Ze dropten 871 bommen op stellingen van IS. Volgens de minister gaat het om precisiebommen. In Irak zet het Belgisch leger ook 55 militairen in voor assistentie en opleiding van Iraakse troepen en pesjmerga's (Koerdische strijders) die vechten tegen IS.



Met de op til staande herovering van Mosoel en Raqqa komt het einde van de strikt militaire strijd tegen IS stilaan in zicht en breekt er wellicht een fase van stabilisering aan. Minister Vandeput benadrukt dat dit een verhaal van lange termijn zal zijn.