Belgische duivenmelkers met handen in het haar: 5.000 prijsduiven op de dool

Dekens is lang niet de enige gedupeerde. Over het hele land wachten tientallen duivenliefhebbers vergeefs op hun vermiste vogels. Amper 2.470 van de 7.907 opgestegen duiven zijn inmiddels door hun baasjes aangemeld op de website van de nationale duivenbond KBDB.

Oververhit

In het verleden zorgden extreme weersomstandigheden al voor een kaalslag in het deelnemersveld. Twee jaar geleden moest een lossingsverantwoordelijke van de duivenbond nog ontslag nemen na een rampvlucht uit het Franse Châteauroux; toen raakten liefst 15.000 duiven op de dool door het noodweer. "Maar in dit geval valt niemand iets te verwijten. De weersomstandigheden waren perfect bij de start in Barcelona. Er was geen wolkje te bespeuren", zegt Martin Martens, een expert in de duivensport, verbonden aan veilingwebsite Pipa.

Hoe het dan toch zo verkeerd kon lopen? "De duiven zijn verrast door de tramontana, een felle noordenwind die plotseling de kop opsteekt in de Franse Pyreneeën en snelheden kan halen tot 180 kilometer per uur. In combinatie met temperaturen boven de 30 graden heeft dit ervoor gezorgd dat heel wat duiven hun vlucht moesten staken. Ze raken ook oververhit, omdat de beestjes niet kunnen zweten", stelt nog Martens.

In de duivensport gaan er steeds meer stemmen op om 'marathonvluchten' zoals die van Barcelona te schrappen. "Bij dergelijke folklorewedstrijden valt er heel wat geld en roem te rapen, maar het is niet meer van deze tijd", zegt een fervente duivenmelker die liever anoniem blijft. "Vóór de vogels aan hun tocht van meer dan 1.000 kilometer beginnen, worden ze dagenlang in een korf vervoerd. Het wordt tijd dat minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in actie schiet."

De duivenliefhebbersbond is alvast niet van plan om zelf grondige wijzigingen door te voeren. "Een vlucht van 1.000 kilometer brengt nu eenmaal meer risico's met zich mee voor de dieren dan een van 100 kilometer", zegt algemeen secretaris Geert Philips. Weersvoorspellingen zijn nu eenmaal geen exacte wetenschap."