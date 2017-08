Belgisch-Nederlands homokoppel trouwt in 24 landen

Over de concrete inhoud van het project is nog niet veel bekend. Het zal in ieder geval bestaan uit video's en foto's en het resultaat zal een installatie zijn die ze ten laatste eind oktober 2018 willen tentoonstellen.



Fleur en Julian zijn al zeven jaar samen. Ze woonden drie jaar in Barcelona, maar hebben hun woning daar onlangs opgezegd en zijn er klaar voor om de wereld rond te reizen met ieder één koffer. Op dit moment zijn ze bezig aan de voorbereiding van hun eerste huwelijk van het project. Dat zal plaatsvinden in september in New York. Daarna trekken ze naar Nederland, om er in oktober te trouwen, en eindigen doen ze in Nieuw-Zeeland.



Onwetendheid

De Belgische Fleur Pierets vertelt aan de Huffington Post hoe ze op het idee voor "22" kwamen. Het koppel vond dat "weinig mensen eigenlijk beseffen in hoe weinig landen het homohuwelijk is toegestaan. We dachten dat universele thema's zoals liefde en huwelijk, waarmee iedereen zich wel kan identificeren, de ideale weg zijn om mensen voor het thema te sensibiliseren."



"Tijdscapsule"

Dat het project "22" heet, terwijl het koppel in 24 landen trouwt, lijkt op het eerste zicht wat vreemd. Maar op het moment dat ze het idee ontwikkelden, waren er nog maar 22 landen waar het homohuwelijk legaal was. Ondertussen zijn Malta en Duitsland erbij gekomen. En het ziet ernaar uit dat Australië het in de nabije toekomst ook zal legaliseren. Toch zullen ze de naam van het project niet aanpassen. Ze vinden het juist heel passend dat de getallen niet overeenkomen. Op die manier is het project een soort tijdscapsule aan de hand waarvan men kan meten hoe snel en welke vooruitgang wordt geboekt. Ze kijken er allebei naar uit dit cijfer snel te zien stijgen.



"We proberen met ons project vast te leggen hoe de wereld er op dit moment uitziet qua homorechten en gendergelijkheid en tegelijk de verandering te visualiseren", aldus de Nederlandse Boom. "Het is verrijkend en noodzakelijk deze dingen op een positieve en mooie manier te tonen, want enkel op die manier kan je echte verandering teweegbrengen."