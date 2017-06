Belgisch fregat op missie tegen mensensmokkel

De Louise-Marie zal voornamelijk actief zijn in de internationale wateren tussen Sicilië en Libië. "De focus van de opdracht ligt op het stoppen van de mensenhandel en het onderscheppen van illegale wapenhandel. Nieuw is de overeenkomst met Italië om bij de onderschepping van mensensmokkelaars deze over te dragen aan de Italiaanse overheid. Indien het fregat in contact komt met vluchtelingen zal hulp verleend worden", aldus Defensie.



Om de smokkel een halt toe te roepen, is het volgens Defensie belangrijk dat de smokkelaars worden vervolgd. Aangezien de operatie Sophia in internationale wateren plaatsheeft, kan het Belgische wettelijke kader niet worden toegepast en worden de smokkelaars overgedragen aan de Italiaanse autoriteiten.