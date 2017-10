Belgiës meest hardnekkige criminele mythe: al 34 jaar in de ban van de Reus

Figurant in cafémoppen, personage in een Nero-strip. Maar voor alles de meest gezochte man van de jaren 80.

De mythe van de ‘reus’ ontstaat op 5 oktober 1983. Twee dagen eerder heeft de Bende van Nijvel toegeslagen in de Delhaize in Beersel. Filiaalhouder Freddy Vermaelen is zonder pardon van dichtbij doodgeschoten, nog voor hij de kans kreeg de kassa’s te openen. De Bende van Nijvel is tegen die tijd al aan z’n elfde overval toe. Freddy Vermaelen is het twaalfde dodelijke slachtoffer.

Nu stuurt de Brusselse onderzoeksrechter Guido Bellemans voor het eerst een opsporingsbericht de wereld in, op basis van getuigenissen van overlevenden in Beersel. Er staat: “Een van de daders meet ongeveer 1,90 meter.”

De reus wordt van hieraf een mythe, doet shoppers in warenhuizen bezorgd achterom kijken naar elke man met een zekere gestalte. De reus wordt zelfs een personage in een Nero-strip. Voor de modale Belg is het onbegrijpelijk dat het de politie maar niet wil lukken een crimineel met een zo uitgesproken lichaamskenmerk geïdentificeerd te krijgen.