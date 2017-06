Belg wordt steeds vaker betrapt met rijden onder invloed van drugs

In 2016 zijn ruim 4,739 miljoen verkeersinbreuken vastgesteld in België, een stijging van 2,37 procent ten opzichte van 2015, zo heeft de federale politie meegedeeld. Het aantal inbreuken op het vlak van drugs in het verkeer is "opvallend" gestegen.

Uit de cijfers blijkt dat er minder (veel) te snel wordt gereden. Zo stelden de lokale en federale politie vorig jaar 28 procent minder inbreuken vast in de categorie van meer dan 31 km/u te snel, "een stap in de goede richting", klinkt in de mededeling.



Het aantal inbreuken tegen rijden onder invloed van alcohol en drugs nam echter toe met respectievelijk 6 procent en 16 procent. Dit zou voornamelijk te wijten zijn aan de opmars van synthetische drugs in de uitgaanswereld, die vooral populair zijn bij jongeren tussen de 18 en 29 jaar oud. Ook uit de gedragsmeting van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat de jongere bestuurders vaker drugs consumeren. In vergelijking met de vorige jaren lag het aantal inbreuken tegen gordeldracht en kinderzitjes dan weer nog nooit zo laag. "Bestuurders lijken zich steeds meer bewust te zijn van het belang van deze veiligheidssystemen."



Voorts stelde de politie geen verhoging van het aantal inbreuken op gsm-gebruik vast.