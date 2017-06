Belg lust toch alcholvrij bier

"Op café of tijdens een barbecue kiezen we voor bier", stelt voorzitter Jean-Louis Van de Perre. "Op restaurant wint het passende speciaalbier bij het gerecht al een tijd aan belang, maar voor het eerst geven Belgen ook aan dat ze op recepties het liefst een pintje drinken in plaats van een glas cava, witte wijn of fruitsap."

Ook alcoholvrij bier blijft in stijgende lijn gaan, al blijkt dat voor Belgen wel een opgave te zijn. Het maakt nog steeds maar 1 procent van de consumptie uit.

Voor het eerst werd in de enquête gepeild naar de perceptie ervan. "De kwaliteit en smaak worden steeds beter. Voorheen legden we ons niet op verbetering toe. Het was gewoon een goed alcoholloos alternatief. De brouwers gaan er nu de komende jaren heel hard op inzetten. Vanaf volgend voetbalseizoen ontsnapt geen enkele supporter nog alcoholloss bier."