Belfius-dubbelslag lonkt voor Belgische staat

Bank of America Merrill Lynch en JPMorgan menen dat Belfius binnen een klein jaar beursrijp kan zijn. Bank of America Merrill Lynch, de zakenbank die voor de regering werkt, denkt dat het mogelijk is 20 tot 40 procent van Belfius naar de beurs te brengen. JPMorgan, dat door Belfius is aangesteld, houdt het op 25 tot 49 procent.



Overheidsschuld afbouwen

Gezien de waarderingen die de ronde doen - 7 à 9 miljard euro - zou een operatie volgens De Tijd de staat 1,4 tot 4,4 miljard euro kunnen opbrengen, geld dat gebruikt kan worden om de overheidsschuld af te bouwen. Volgens de zakenbanken is het niet uitgesloten dat de bank een groter deel van haar winst uitkeert. Daardoor zou de regering-Michel kunnen blijven rekenen op royale dividendinkomsten.



225 miljoen euro

Vorig jaar keerde Belfius ruim 225 miljoen euro dividend uit aan de staat, een bedrag dat rechtstreeks naar de begroting vloeit. De Tijd schrijft dat dat voor de federale regering een aantrekkelijk scenario is, omdat ze zo dubbel profiteert. Met de opbrengst van de privatisering kan ze de overheidsschuld doen dalen én ze behoudt de dividenden, die in de begroting meetellen.



De regering-Michel moet volgens De Tijd normaal deze maand knopen doorhakken.