Belangenvermenging in zaak-Koninklijk Circus: vzw van nieuwe Brusselse burgemeester mag zaal toch niet uitbaten

Het hof van beroep in Brussel heeft het consortium Le Botanique/Sportpaleis in het gelijk gesteld in de zaak die ze heeft aangespannen tegen de stad Brussel en de vzw Brussels Expo over de uitbating van het Koninklijk Circus. Volgens het hof is er sprake van een belangenconflict. Brussels Expo is nauw verbonden met het Brusselse stadsbestuur, dat zelf de beslissing van de toewijzing nam.

Philippe Close, de toekomstige burgemeester van Brussel. ©Reporters / STG Het hof van beroep verbiedt de uitvoering van de concessieovereenkomst voor het Koninklijk Circus die afgesloten werd op 21 november 2016 met de vzw Brussels Expo. De concessie van de huidige concessiehouder, Le Botanique, loopt af op 30 juni.



Onpartijdigheid geschonden

Het hof van beroep oordeelt dat de principes van vrije mededinging en onpartijdigheid geschonden zijn bij het verbreken van de concessieovereenkomst van het Koninklijk Circus met Le Botanique, en bij de toewijzing ervan aan de vzw Brussels Expo.



Het Brusselse schepencollege nam die beslissingen, de Brusselse gemeenteraad bekrachtigde ze. Het hof merkt op dat de huidige burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène allen lid zijn van Brussels Expo of dat geweest zijn. Close is de voorzitter van de vzw.



Het hof van beroep ging niet mee in het oordeel van de rechter in eerste aanleg. Die vond dat de stad alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om een belangenconflict te verhinderen of te verhelpen.



Het hof wijst op artikel 35 van de Europese richtlijn van 2014 over de strijd tegen corruptie en het verhinderen van belangenconflicten. "De lidstaten zorgen ervoor dat de aanbestedende diensten en aanbestedende instanties passende maatregelen nemen om fraude, bevoordeling en corruptie te voorkomen en belangenconflicten tijdens concessiegunningsprocedures doeltreffend te voorkomen, te onderkennen en op te lossen, teneinde vervalsing van de mededinging te vermijden, de transparantie van de gunningsprocedure te waarborgen en gelijke behandeling van alle gegadigden en inschrijvers te verzekeren", klinkt het.