Beke haalt uit naar N-VA: "Je kan geen centrumpartij zijn als je het discours van het Vlaams Belang overneemt"

CD&V is de grootste partij op lokaal vlak, maar N-VA scoort al geruime tijd hoger in de peilingen en wil de rol van leidende centrumpartij overnemen. Volgens Beke staan de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor een belangrijke keuze: "Kiezen zij voor een duidelijk project dat de mensen verbindt en de samenleving versterkt, of kiezen ze voor een model waarbij voort­durend tweedracht wordt gezaaid en een discours van islamofobie wordt gevoerd? "

Verschil alleen maar duidelijker

Veel duidelijker kan Beke niet zijn over de gewezen kartelpartner. "Je kan geen centrumpartij zijn als je het discours van het Vlaams Belang overneemt", klinkt het. Beke verwijst daarbij naar de tweets van N-VA-staatssecretaris Theo Francken. "We voeren met de regering een centrumbeleid, maar zij vertalen dat in een rechts discours. Dat is hun keuze. Het enige voordeel is dat dit het verschil tussen de twee partijen alleen maar duidelijker maakt. De vraag is alleen of je zo het samenleven duurzaam verbetert."



Bij N-VA geeft men geen commentaar op de uitspraken van Beke.