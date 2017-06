Bedenker van dt-regel was zelf niet zonder zonde

Arnold Moonen, geboren in 1644 en gestorven in 1711, was een predikant, dichter, geschiedschrijver en taalkundige. Kilo’s boeken heeft hij bij elkaar geschreven en geen enkele daarvan heeft de tand des tijds doorstaan: zijn specialiteit was middelmatigheid. Geleerd man, dat wel, en een harde werker ook, maar wat hij op papier zette, was bloedeloos en inspiratieloos. Zelf vond hij zich verheven boven het gewone volk – toen hij predikant was in het landelijke Hardenberg, klaagde hij in brieven dat hij tussen ‘de barbaren’ moest wonen – maar uiteindelijk heeft de geschiedenis met hem hetzelfde gedaan als met de aardappelboer die toen zijn buur was: uitgewist.