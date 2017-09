Bart De Wever in Marokko over aanpak radicalisme

Bart De Wever is met een delegatie van het Antwerps stadsbestuur vertrokken naar Marokko. De meerderheid van de Antwerpse Syriëstrijders heeft Marokkaanse roots. De komende dagen zal De Wever met Marokkaanse veiligheidsdiensten spreken over de aanpak van radicalisme. Hij vraag Marokko ook om illegale Marokkanen in onze gevangenissen terug te nemen.

Burgemeester Bart De Wever, schepen Nabilla Ait Daoud en afgevaardigden van het kabinet Claude Marinower brengen een werkbezoek aan Casablanca en Rabat. De Wever gaat vooral in het kader van veiligheid, antiterrorisme en radicalisme. "Marokko is al jaren aanslagvrij en heeft heel wat ervaring op vlak van radicalisme en het opsporen daarvan. We kunnen daar nog heel wat van leren", zegt De Wever.

Borgerhout De timing van De Wevers reis valt eerder ongelukkig samen met de onrust in Borgerhout. "In Borgerhout gaat het over enkele geagiteerde jongeren, vijf incidenten in drie maanden. Als je de oudere Marokkaanse bevolking in Borgerhout gaat peilen, zouden zij nog een strengere aanpak willen. Wij krijgen wel degelijk appreciatie vanuit de straten waar we heel veel overlast al hebben opgekuist en wij gaan in gesprek met de buurt."