Baas militaire spionnen stapt op na uitlekken kritische brief

Share "Het feit dat de brief uitgelekt is, toont dat deze mensen niet het belang van Adiv voor ogen hebben. Ze zouden doorgaan tot mijn kop is gevallen."

"Er is maar één oplossing voor deze toestand en die bestaat erin mijn mandaat ter beschikking te stellen. Alleen zo kan de rust terugkeren", aldus Testelmans. "Ik ga niet verbitterd weg uit deze prachtige functie. Defensie heeft mij heel veel gegeven en daar ben ik dankbaar voor."



Het ontslag volgt op een kritische brief, waarin de ondertekenaars klagen over interne concurrentiedrang, foutieve doorstroming van informatie, verwarrende communicatie met binnen- en buitenlandse partners en wantrouwen tussen de ­verschillende afdelingen onderling.



Comité I

Het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, is in januari begonnen met een onderzoek. Maar Testelmans wil niet wachten op de resultaten van het onderzoek, en neemt daarom ontslag. Hij ziet dat ontslag niet als een schuldbekentenis. "Ik doe dit in het belang van de dienst. Ik kan niet wachten tot het Comité I klaar is met zijn onderzoek. Die tijd is er gewoon niet", zegt hij. "Ook al heb ik vertrouwen in de afloop. Het feit dat de brief uitgelekt is, toont dat deze mensen niet het belang van Adiv voor ogen hebben. Ze zouden doorgaan tot mijn kop is gevallen."



De onvrede bij het personeel wijt Testelmans grotendeels aan "frustratie ingevolge een schrijnend gebrek aan mensen voor almaar toenemende verantwoordelijkheden".