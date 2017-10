Auto brandt uit bij reeks incidenten in Borgerhout

In het Antwerpse district Borgerhout hebben in de nacht van zaterdag op zondag verschillende vechtpartijen plaatsgevonden in de omgeving van de Turnhoutsebaan en het Moorkensplein. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.

De herrieschoppers sloegen telkens op de vlucht zodra de politie opdook om tussenbeide te komen. Tijdens het tumult is in de Kroonstraat een auto uitgebrand. Bij het incident met de brand is volgens de politie één verdachte voor verhoor meegenomen. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.