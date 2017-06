Asiana Airlines in gesprek over directe vluchten tussen Brussel en Seoel

Samen met Brussels Airport lanceerde Toerisme Vlaanderen het voorstel aan Asiana Airlines in de marge van de prinselijke missie naar Zuid-Korea.



Belangrijke opkomende markt

Zuid-Korea is met 43.000 overnachtingen in 2016 een belangrijke opkomende markt voor toeristisch Vlaanderen en Brussel. Toerisme Vlaanderen was samen met zijn partners, waaronder Brussels Airport, de afgelopen week op 'sales missie' in Japan en Zuid-Korea. In Zuid-Korea sloot die missie aan op de prinselijke missie onder leiding van prinses Astrid.



Gisteren vonden er gesprekken plaats met 55 touroperators uit Zuid-Korea. Volgens Toerisme Vlaanderen zien zij potentieel in Vlaanderen en Brussel als cultuurbestemming, en zou dat potentieel nog toenemen als er een rechtstreekse vlucht is met Brussel. Tijdens een ontmoeting van Toerisme Vlaanderen en Brussels Airport met Asiana Airlines later op de dag werd vervolgens het voorstel gelanceerd om een directe vlucht tussen Seoel en Brussel in te voeren.



Veel belangstelling

"Asiana Airlines reageerde enthousiast en toonde veel belangstelling om het toerisme tussen Zuid-Korea en België te stimuleren", klinkt het in het persbericht. "In de komende maanden zullen intensieve gesprekken georganiseerd worden om de plannen voor een directe vlucht verder te concretiseren en uit te werken."



In een reactie zegt Brussels Airport dat het een mooie kans is om het netwerk uit te breiden. Volgens woordvoerster Anke Fransen zou een dergelijke directe vlucht niet alleen het toerisme ten goede komen, maar de economie in zijn geheel. "Zo kunnen zakenmensen makkelijker van het ene land naar het andere", zei Fransen. Ze verwees naar eerdere voorbeelden zoals de directe vluchten naar Mumbai, die sinds dit voorjaar plaatsvinden.



Het zou de eerste keer zijn dat er op permanente basis directe vluchten tussen Seoel en Brussel plaatsvinden.