Artsen die te veel ziekteverlof voorschrijven, riskeren vervolging

Het aantal mensen dat ziek thuis is, zit al jaren in lift. Ondertussen zijn het er zowat 370.000. De regering-Michel doet er alles aan om die trend te keren. Er werd onder meer een begeleidingstraject op poten gezet. Werknemers en werkgevers die dwarsliggen, kijken aan tegen sancties. "Nu worden ook de artsen op hun verantwoordelijkheid gewezen", kondigt minister De Block aan.

Er bestaat al een gelijkaardig systeem voor geneesmiddelen. Een dokter die overmatig antibiotica of slaapmiddelen voorschrijft, wordt nu al ter verantwoording geroepen. Aangezien alle voorschriften tegenwoordig digitaal verlopen, is de analyse van de data relatief snel gemaakt.

'Fraude moet aangepakt worden. Maar we moeten opletten dat we geen collega's onterecht stigmatiseren'

Marc Moens, de voorzitter van het artsensyndicaat BVAS, steunt de maatregel. "Fraude moet aangepakt worden", zegt hij. "Maar we moeten opletten dat we geen collega's onterecht stigmatiseren. Wie zijn praktijk heeft in een verpauperde buurt, zal nu eenmaal meer geconfronteerd worden met langdurig zieken. En die controles kosten ook geld." De Block benadrukt dat enkel de echte uitschieters gecontroleerd zullen worden.