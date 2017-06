Armoederisico bij laaggeschoolden neemt toe

Eerst het goede nieuws: het algemene armoederisico voor de totale Belgische bevolking blijft, vergeleken met de voorbije jaren, op ongeveer hetzelfde niveau (15,5 procent). Maar onder die algemene trend tekent zich een steeds groter wordende kloof af tussen hoogopgeleiden en de rest van de bevolking. Bij de laagopgeleiden neemt het armoederisico nog toe. Terwijl in 2005 nog 19 procent van de bevolking zonder hoger onderwijsdiploma het risico liep om in armoede te verzeilen, was dat in 2016 al opgelopen tot 31 procent.

De trend is dan ook al decennia zichtbaar, zegt Ive Marx, armoede-expert aan de Universiteit Antwerpen.