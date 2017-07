Er komt een speciale vleugel voor moeilijk handelbare bewoners in het centrum voor illegalen in Merksplas. De regering wil daar bijvoorbeeld criminelen of jihadisten op te sluiten voor ze het land worden uitgewezen. In de nieuwe vleugel zitten de illegalen in aparte cellen, en ze worden strikter begeleid dan in andere gesloten centra. De werken aan de cellen zijn al begonnen.