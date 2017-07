Antwerps sp.a-kopstuk na bijlincident op Meir: "Jambon bedankt militairen te snel, minister doe uw job"

Militairen hebben gisteren in Antwerpen een man met een bijl onderschept tot die gearresteerd kon worden door de politie. Het incident vond plaats in de Stadsfeestzaal, een winkelcentrum op de Antwerpse Meir. De militairen werden gewaarschuwd door een koppel dat de man had opgemerkt. Later bleek het om een misverstand te gaan, de man in kwestie had de bijl bij als rekwisiet voor een "fotoshoot als houthakker".



Maar nog voor het nieuws van de fotoshoot bekend raakte, bedankte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op Twitter de militairen voor het onderscheppen van de man. "Alerte reactie van onze militairen. Waarvoor dank."

Alerte reactie van onze militairen. Waarvoor dank. #meir https://t.co/LIT93JYvsV — Jan Jambon(@ JanJambon) 14/07/17 02:00