Antwerps fietsbeleid "onhoudbaar" na derde dodelijk ongeval

"Onhoudbaar." "Schuldig verzuim." "Morrelen in de marge." "Men durft de auto niet terugdringen." Er wordt met verontwaardiging gereageerd op het derde dodelijke fietsongeval in Antwerpen in twee weken tijd.

Een fietser van 47 kwam gisterochtend om het leven op de Sint-Bernardsesteenweg. Hij werd aangereden door een auto die in dezelfde richting reed en naar rechts wilde afslaan. De chauffeur merkte de man op de fiets niet op.

De omstandigheden doen denken aan die van twee andere dodelijke ongevallen eerder deze maand in de stad. Daarbij kwamen respectievelijk een man van 28 en een vrouw van 27 om. In beide gevallen hadden de betrokken vrachtwagenchauffeurs de fietsers niet gezien.

Op de opeenvolging van ongevallen werd gisteren fors gereageerd, onder meer door de Fietsersbond. “Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) wordt hoe langer hoe ongeloofwaardiger. Hij zegt wel structureel aan verkeersveiligheid te werken, maar op het terrein is dat niet vast te stellen", zegt Antwerps voorzitter Renaat van Hoof. Een goed fietsbeleid begint volgens hem bij het terugdringen van de auto. "En net dat durft de stad niet. De auto blijft prioriteit.”

Share Het is hoog tijd om verkeersveiligheid met stip bovenaan op de politieke agenda te plaatsen

De bond kreeg bijval van de Werkgroep Bezorgde Ouders, die sinds een week een petitie voert voor conflictvrije kruispunten. Op die kruispunten kunnen voetgangers en fietsers oversteken vooraleer auto's groen licht krijgen om af te slaan. "Het is hoog tijd om verkeersveiligheid met stip bovenaan op de politieke agenda te plaatsen", schrijft de Werkgroep in een open brief. Daarin drukt ze ook haar verbazing uit over een motie hierover die maandag door de Antwerpse gemeenteraad werd verworpen. Het voorstel omvatte maatregelen als de conflictvrije kruispunten, maar ook beperkte rijtijden voor vrachtwagens. "We kunnen stilaan praten over schuldig verzuim."

Over de motie verklaart Kennis dat "die verworpen werd omdat het al dingen zijn die we op dit moment doen".

Moeilijke beslissingen

Dirk Lauwers, verkeersdeskundige aan de UGent, ziet verschillende verklaringen voor de Antwerpse slachtoffers. "Er wordt meer gefietst. Maar in tegenstelling tot in Gent, waar een circulatieplan werd ingevoerd, is het autoverkeer er niet afgenomen. Dat maakt de druk op de wegen alleen maar groter."

De beleidsmakers hebben volgens hem niet snel genoeg op die verandering ingespeeld. "En ze lijken dat ook niet van plan. Ze leveren wel inspanningen, maar moeilijke beslissingen, die de doorstromingskwaliteit voor de auto’s doen dalen, gaan ze uit de weg.”

De expert meent ook dat, door de focus op terreur, een heel aantal verkeersveiligheidstaken voor de politie zijn afgebouwd. Vroeger werden ze bijvoorbeeld bij elk herinrichtingsplan gevraagd om een beoordeling. Agenten zijn ook niet langer te zien in scholen om er verkeerseducatie te geven.

Share De keuze om de auto voorop te zetten, en niet de fietser en voetganger, zoals dat wel in het Vlaams Mobilteitsdecreet staat, is niet meer houdbaar

"De keuze om de auto voorop te zetten, en niet de fietser en voetganger, zoals dat wel in het Vlaams Mobilteitsdecreet staat, is niet meer houdbaar", besluit Lauwers. "Toch niet als ze het menen met hun uitspraak dat elke verkeersdode er een te veel is en geen fietsdoden meer willen. Er moet iets gebeuren.”

Volgens schepen Kennis gebeurt er al heel veel. Hij zegt dat de ongevallen hem erg raken, maar dat we niet "ad hoc in paniek moeten raken". Hij benadrukt dat niet alles met een vingerknip kan veranderen. "Bijna 400 kruispunten met verkeerslichten herbekijken, dat is een werk van jaren."