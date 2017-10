Antwerpen, waar de auto nog op een voetstuk staat

Drie omgekomen fietsers in slechts enkele weken tijd. Wat moet er in Antwerpen gebeuren om daar verandering in te brengen? "Ik ga niemand verbieden om met de auto naar de stad te komen", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Waar de E19 vanuit Brussel overgaat in het Antwerpse stadscentrum ligt de Generaal Lemanstraat, een belangrijke invalsweg waar automobilisten vandaag met hoge snelheid doorrijden tot het eerste stoplicht. Een fietspad is er lange tijd niet in zicht. Een verkeerssituatie die er heel anders had kunnen uitzien. Eind 2011 trok toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) zo’n 815.000 euro uit om er over een afstand van 550 meter een dubbel fietspad aan te leggen. Veiligheid en comfort voor fietsers stonden voorop, zo stelde Crevits.

Het plan was gestemd, het geld was voorzien, maar het Antwerpse stadsbestuur besliste er eind januari 2013, slechts enkele weken na het aantreden, anders over. De fietspaden waren niet langer gewenst, de vergunningsaanvraag werd ingetrokken en het voorziene budget werd teruggegeven aan de Vlaamse overheid. “Om de doorstroming en de bereikbaarheid van en naar de stad te waarborgen”, zegt schepen van Mobiliteit Kennis. "Welke fietser komt van de E19 af? Die neemt andere wegen. Denk aan de nieuwe fietsersbrug aan het station van Berchem."