Antwerpen schildert zebrapaden in regenboogkleuren voor Antwerp Pride

Op de Antwerpse Scheldekaaien zijn vandaag twee zebrapaden ter hoogte van de Suikerrui in regenboogkleuren geschilderd ter ere van Antwerp Pride, het jaarlijkse LGBT-festival dat donderdag start. Ook in de Lange Koepoortstraat is een regenboogzebrapad geschilderd en allicht volgen er nog. Mogelijk blijven ze ook na Antwerp Pride permanent in het straatbeeld te zien.

Christophe Wuyts (Open Vld Antwerpen), Bart Abbeel (voorzitter Antwerp Pride), schepen van Publiek Domein Ludo Van Campenhout (N-VA) en Marco Laenens (N-VA, voorzitter districtsraad Antwerpen) op een van de Antwerpse regenboogzebrapaden. ©BELGAONTHESPOT Ook in Brussel zijn er al regenboogzebrapaden om aandacht te vragen voor de rechten van holebi's en transgenders. De zebrapaden zijn volgens de stad Antwerpen wettelijk in orde, aangezien de witte strepen onaangeroerd blijven en enkel de stroken asfalt tussenin in de regenboogkleuren geverfd worden.



"Zebrapaden zijn erg nuttig en een symbool van veiligheid, we vinden dit dan ook een mooi symbool voor de inclusiviteit en diversiteit waar Antwerp Pride voor staat", zegt Bart Abeel van Antwerp Pride. "Hier op de Scheldekaaien komt zaterdag bovendien de Pride Parade langs." "Mooi symbool" Het initiatief voor de regenboogzebrapaden kwam van Open Vld'er Christophe Wuyts, die de districtsraad van het district Antwerpen en vervolgens ook het Antwerpse stadsbestuur overtuigde. "Het is een klein gebaar, maar een mooi symbool om te tonen dat je in Antwerpen zonder problemen holebi of transgender kan zijn", zegt schepen voor Publiek Domein Ludo Van Campenhout (N-VA).



Antwerp Pride is aan zijn tiende editie toe. Voor de Pride Parade worden opnieuw tienduizenden toeschouwers verwacht en voorts staan er ook concerten, clubfeestjes en een symposium op het programma. Het culturele luik, het Antwerp Queer Arts Festival, ging zaterdag al van start. ©BELGAONTHESPOT