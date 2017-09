Antiracismebeweging wil buste van voormalige verzetsstrijder laten weghalen

Nols verwierf in de jaren tachtig nationale bekendheid omwille van de Lokettenkwestie. Hij richtte toen in het gemeentehuis aparte loketten in voor Franstaligen, Nederlandstaligen en buitenlanders. De regering stuurde daarop een regeringscommissaris naar Schaarbeek.

In 1981 besliste Nols, net als enkele andere Brusselse burgemeesters, enkel nog EU-burgers in te schrijven in het vreemdelingenregister. Ook voerde hij een avondklok in tijdens de ramadan en paradeerde hij op de rug van een kameel om het hoge aantal moslims in zijn gemeente aan de kaak te stellen. Hij veroorzaakte daarnaast deining door de Franse FN-voorzitter Jean-Marie Le Pen te ontvangen. Nols was achtereenvolgens lid van de liberale PLP, het FDF, de PRL (die de PLP opvolgde) en het Belgische FN. Hij overleed in 2004.