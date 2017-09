Anonimiteit van donorvaders kan niet meer gegarandeerd worden

Voor het eerst heeft een Belgisch donorkind via commerciële DNA-databanken en stamboomonderzoek zijn biologische vader getraceerd. Dat de garantie op anonimiteit voor donoren niet waterdicht blijkt, zet de huidige wetgeving op de helling.

"Genetische anonimiteit zal in de toekomst een illusie worden en dat horen donoren te weten", zegt fertiliteitsexperte en senator voor Groen Petra De Sutter. Die evolutie ziet ze al langer, maar de succesvolle zoektocht van een Belgisch donorkind naar zijn biologische vader schept nu ook een belangrijk precedent. Wie sperma onder anonieme voorwaarden doneert, heeft niet langer de zekerheid om onder de radar te blijven. Volgens de huidige wetgeving kunnen wensouders enkel in fertiliteitsklinieken terecht voor anonieme donoren of met een donor die ze zelf aanbrengen. De klinieken mogen de identiteit van donoren niet vrijgeven, maar via commerciële DNA-databanken en stambomen kunnen donorkinderen die geheimhoudingsplicht omzeilen. Ze worden daarbij geholpen door de organisatie Donor Detectives.

Spanningsveld De donorvader hoeft niet eens sporen achter te laten. Een verre verwant van wie DNA op een databank verzeilt, is al voldoende, zo blijkt uit een anonieme getuigenis in deze krant. Via dat aanknopingspunt traceerde de man de stamboom naar zijn 'vermoedelijke' vader. Die zekerheid heeft hij enkel als hij de vader ook effectief confronteert en een DNA-test aanvraagt. "Sommige kinderen nemen vrede met die anonimiteit, andere gaan op zoek en dat kan steeds vaker op begrip rekenen", ziet De Sutter. Zij merkt vooral een grote last bij mensen die op volwassen leeftijd het nieuws te horen krijgen. "Zij voelen zich bedrogen, en dat is heel terecht."

Share 'Nieuwe technische mogelijkheden zorgen er nu voor dat bestaande donoren de beloofde anonimiteit zien wegvallen' Medisch filosoof Ignaas Devisch (UGent) ziet vandaag een groot spanningsveld rond de anonimiteit van donoren. "De tijd dat sommige kinderen niet weten wie hun biologische ouders zijn, is voorbij, dat is voor iedereen wel duidelijk. Maar nieuwe technische mogelijkheden zorgen er nu voor dat bestaande donoren de beloofde anonimiteit zien wegvallen. Voor hen moeten we ook begrip tonen."