André Gyselbrecht: "Ik koos van in het begin voor de leugen"

"Ik heb van in het begin voor de leugen gekozen”, antwoordde de huisdokter uit Ruiselede op een vraag van advocaat Walter Damen, de raadsman van zijn vroegere patiënt Pierre Serry. Die laatste liet op 31 januari 2012 zijn schoonzoon Stijn Saelens liquideren door de Nederlandse huurdoder Antonius Van Bommel.

“Ik had gekozen voor de leugen”, richtte Gyselbrecht zich tot voorzitster Els Dhooghe. “Al van de eerste dag had ik het willen zeggen. Ik kreeg het niet over mijn lippen.”