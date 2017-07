Andere partijen reageren koel op pleidooi Bourgeois voor zevende staatshervorming

Maar de oproep van Bourgeois krijgt voorlopig weinig bijval buiten zijn eigen partij. "Dat de zesde staatshervormig niet de laatste zou zijn, is duidelijk. Maar laat ons eerst de zesde staatshervorming uitvoeren", aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke. "De staatshervorming is een voortdurend proces, maar het is wel belangrijk dat je voldoende partners vindt voor een volgende staatshervorming. Om die partners te vinden moet er nog heel wat gebeuren", vulde CD&V-vicepremier Kris Peeters aan.

Waals minister-president Paul Magnette (PS) reageerde eerder laconiek op de oproep van ambtsgenoot Bourgeois. "Een Vlaamse feestdag zonder een vraag voor een verdere staatshervorming is zoals een café zonder bier of zoals mosselen zonder friet". "Wij zijn alvast geen vragende partij. En als we de peilingen mogen geloven zal de N-VA moeten onderhandelen met de PTB/PVDA. Dat kan nog leuk worden", aldus Magnette.

De Wever: "Geen verrassing"

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever komen de afwijzende reacties niet als een verrassing. "Dat is altijd zo geweest in de Vlaamse ontvoogding. Men is altijd eerst tegen tot het zover is. Dat was ook zo met het federalisme. Dat zal met het confederalisme niet anders zijn. Vroeg of laat komt dat confederalisme er. Alleen weten we nog niet of het vroeg of laat zal zijn".