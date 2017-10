Amateurspeurders gaan helemaal loos op theorieën over de Bende van Nijvel

Sinds er een doorbraak is over de identiteit van de Reus gaan amateurspeurders op het internet helemaal loos.

De carnavalisten van Aalst hebben iets te maken met de Bende van Nijvel. En een van hun slachtoffers zat ooit op café te keuvelen met de vermeende Reus. Het zijn maar enkele van de stellingen die afgelopen weekend geponeerd werden op bendevannijvel.com, een forum voor amateurspeurders.

Het lijkt de nieuwe Dan Brown wel, waar een site voor zogenaamde burgerjournalistiek een niet onaardige bijrol speelt. Complotdenken is van alle tijden en voor velen ook vooral een leuke hobby. Geliefkoosd onderwerp is, naast de verdwijning van de Rechtvaardige Rechters, absoluut het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Nu er een doorbraak is, lijken amateurspeurders helemaal loos te gaan. Op het internet circuleren de wildste theorieën.

Het forum bendevannijvel.com, een van de populairste in het genre, draaide de afgelopen dagen overuren. De site werd in 2006 opgericht door een naar eigen zeggen ‘heel geïnteresseerde’ Antwerpenaar. Hij had enkele boeken gelezen over het thema en vond niet voldoende goeie én Nederlandstalige info op het internet. Na de plotse dood van de een van de spilfiguren in het onderzoek, Madani Bouhouche, kwam zijn project in een stroomversnelling. Hij startte een website ‘voor mensen die niet bang te zijn om rond de dwalen in een van de donkerste periodes uit de Belgische geschiedenis’. En richtte zich in het bijzonder naar jongeren, die volgens de oprichter ook de kans moeten krijgen de zaak te leren kennen.