Algemene panne bij Velo Antwerpen opgelost: deelfiets lenen opnieuw mogelijk

In Antwerpen was het enige tijd niet mogelijk om een zogenaamde 'velo' te lenen. Er was een algemene panne bij het deelfietsensysteem na het uitvoeren van een software-update eind vorige week. Het probleem is inmiddels opgelost, zo meldt Velo Antwerpen.

De software-update bij Velo Antwerpen van eind vorige week zorgde voor wat complicaties. De problemen zijn inmiddels opgelost en een fiets lenen is weer mogelijk. UPDATE ALGEMENE PANNE: Het Velo-systeem is weer online! Je kan opnieuw fietsen ontlenen en terugplaatsen. Onze excuses voor het ongemak! — Velo Antwerpen(@ VeloAntwerpen) 29/08/17 02:00 De nieuwe update zou voor heel wat voordelen moeten zorgen. Zo zullen problemen bij het uitnemen of terugplaatsen van fietsen aan Velo-stations voortaan kunnen gemeld worden via de Velo-app of -website, in plaats van aan de telefonische helpdesk. Andere defecten en problemen zullen ook digitaal kunnen worden gemeld. Ook zullen operatoren vanop afstand defecte fietsen kunnen blokkeren en zullen ritten van minder dan drie minuten niet meer voor uitlegproblemen zorgen. Gebruikers van het systeem reageerden gepikeerd op "een panne die al vier dagen aansleept". "Moet ik toch maar weer een eigen fiets kopen?", klinkt het onder andere op Twitter. "Ik heb al vingers tekort om te tellen hoeveel problemen ik heb sinds zaterdag om een velo te nemen", zegt een andere fietser. Toch maar terug eigen fiets kopen? Wat werkte vélo goed voor de uitbreiding — Joris Beckers(@ j_beckers) 29/08/17 02:00 Die update lijkt een serieuze screw up... Info in de app klopt ook totaal niet. — stijn janssens(@ StijnWJanssens) 28/08/17 02:00 Worden alle abonnementen nu met een dag verlengd? — Tomba La Bomba(@ TomDeeCee) 28/08/17 02:00