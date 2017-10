Al vroeg files in Brusselse tunnels door afgesloten Hermann-Debrouxviaduct

Al voor 6 uur stonden er vanochtend files in de Brusselse tunnels Leopold II, Kruidtuin en Rogier. Door de aangekondigde sluiting van het viaduct Hermann-Debroux wordt aanzienlijke verkeershinder verwacht in de hoofdstad.

In Wallonië worden extra parkings voorzien en de openbaarvervoermaatschappijen TEC, De Lijn en de NMBS versterken hun aanbod, aldus Brussel Mobiliteit. De sluiting van het viaduct zorgt voor problemen voor wie vanuit Namen naar Brussel komt.



Vanochtend voor 6 uur was ook de rotonde aan Schuman een tijd dicht door een actie van Greenpeace, wat zorgde voor vertraagd verkeer in de Reyers-Centrumtunnel.