Al 15.000 nieuwe inschrijvingen voor BE-Alert

"De komende zomer zal nog intens campagne worden gevoerd om BE-Alert bekend te maken bij de bevolking." Eigenlijk moeten de 15.000 nieuwe inschrijvingen gevoegd worden bij de 70.000 inschrijvingen die al eerder werden gedaan. In totaal zijn er dus al 85.000 Belgen geabonneerd op de urgentieberichtendienst.



"Dat komt doordat we de voorbije twee jaar een proefproject hebben gehad in 33 gemeenten. Daarbij konden inwoners van die gemeenten zich al inschrijven. Zowat 70.00 burgers hebben dat ook gedaan", legt Yves Stevens uit.



Alle burgers die zich bij BE-Alert registreren, worden via mail, sms, telefoon of sociale media gewaarschuwd bij een noodsituatie in hun buurt. Daarbij krijgen ze ook heel concrete instructies over voorzorgsmaatregelen. Hoewel het systeem van BE-Alert toelaat dat er 500 mensen zich tegelijk inschrijven, waren er dinsdag op een gegeven moment eventjes capaciteitsproblemen om de toevloed van nieuwe registraties aan te kunnen. Maar die werden vlug verholpen.



Campagne

Het Crisiscentrum van de regering verwacht dat de komende weken en maanden nog vele duizenden Belgen zich zullen opgeven voor de berichtendienst. "Deze zomer zullen er radiospotjes uitgezonden worden voor BE-Alert", zegt Stevens. "We trekken ook met een virtual reality-game naar de zomerfestivals om reclame te maken, en we zullen de dienst promoten met YouTube-filmpjes via onze sociale media zoals Twitter en Facebook."