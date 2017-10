Agent slachtoffer van geweld? Overheid betaalt voortaan alle kosten

Voortaan zullen alle kosten van politiemensen die zwaar­gewond geraken door hevige agressie betaald ­worden. ­De ­verzekering dekt nu maar een klein deel, waardoor het slachtoffer zelf opdraait voor de rest. Dat leidt tot menselijke drama’s. 'Het kan niet dat ­iemand die lijf en leven riskeert voor de samen­leving een tweede keer slachtoffer wordt', zegt minister Jambon (N-VA).

Het zijn uitzonderingen, maar de ­dossiers bestaan wel degelijk. Het bekendste is dat van Mario Ghijs. In oktober 2013 kreeg de toen 42-jarige agent uit Lummen in zijn combi een kassei op zijn hoofd toen hij met ­collega’s tussenkwam bij rellen in Meulenberg. De kassei raakte Ghijs vol op het hoofd. De politieman liep een hersentrauma op, heeft gehoor- en oogschade en houdt er een blijvende invaliditeit aan over. De kosten ­bedroegen in een mum van tijd meer dan 100.000 euro. Ook Ghijs moest daar een groot stuk van betalen en kreeg zelfs deurwaarders over de vloer. En hij is niet de enige.