De Brusselse agent die werd aangehouden omdat hij informatie zou hebben gelekt aan terreurverdachten, had contact met Yassine Atar, de broer van Oussama Atar, één van hoofdverdachten van de aanslagen van 22 maart. Hij zou via WhatsApp met hem in contact hebben gestaan, net als met andere criminelen. Dat wordt bevestigd aan VTM NIEUWS.