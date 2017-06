Advocaten 'kasteelmoord' opnieuw met elkaar in de clinch

De andere advocaat van de Clercq, meester Thomas Gillis, stond in zijn vragen eerst stil bij de verklaringen van Pierre Serry. Die zijn soms immers opvallend vaag. "Niet alleen in dat verhoor, Pierre is een man die niet altijd alles rechtuit en duidelijk vertelt", bevestigde hoofdinspecteur Roelant. "Ik kan niet ontkennen dat hij onbeduidende termen gebruikt. Ook na die confrontatie had ik het gevoel dat Serry niet altijd vrijuit aan het spreken was. Ik merkte nog altijd een soort respect en bescherming naar André Gyselbrecht toe."



Hybride procedure

Het duurde een tijd vooraleer de verklaring van de getuige op het zittingsblad stond. "Ik hoop dat minister Geens ergens in de zaal zit, want bij deze hybride procedure heb ik een ongemakkelijk gevoel", liet meester Gillis zich ontvallen.



De onduidelijkheden in de verklaringen van Serry hebben nochtans met cruciale elementen te maken. Zo weet hij niet juist of hij het geld naar de uitvoerders heeft gebracht. Ook over het mogelijk mislukte moordplan van november 2011 vertelt Serry weinig zinnigs. Meester Gillis stelde tenslotte vast dat zijn cliënt enkel op 3 september 2011 in totaal amper twee minuten telefonisch contact had met Serry.



Klik

Meester Sidney Smeets richtte zijn pijlen op de onderzoeksrechter en meester Kris Vincke, advocaat van Pierre Serry. Tijdens een confrontatie kwam immers aan bod dat de echtgenote van de onderzoeksrechter als advocate deeltijds medewerker is van meester Vincke. "Dat heeft niks met de zaak te maken, hoe kunt ge zo grof zijn", reageerde Vincke als door een wesp gestoken. De advocaat van Serry legde uit dat er voor de voorzitter van de rechtbank en de stafhouder geen enkel probleem was. "Ze is geen vennoot en doet enkel burgerlijke en vreemdelingenzaken."



Er werd zelfs gesuggereerd dat Serry niet toevallig voor Kris Vincke als nieuwe advocaat koos. "Ik heb 13 jaar met meester Rieder gewerkt, tot die ziek is geworden. Van iemand in de gevangenis heb ik dan een lijstje gekregen met de tien beste advocaten. Meester Vincke stond op één en het klikte direct van bij het eerste gesprek", legde Serry uit.



Beïnvloeding

Eerder op de namiddag kreeg meester Johan Platteau had ook al aan de stuk met de advocaat van de familie Saelens. Er werd verwezen naar mogelijke beïnvloeding van magistraten, in een poging om een positief beeld te schetsen van het slachtoffer. "Leg klacht neer en leg op tafel wat ik zou misdaan hebben", haalde meester Jan Leysen uit. "Als je correct omgaat met magistraten, heb je geen miserie. Wat u over mij geïnsinueerd heeft, dat kan ik u niet vergeven."